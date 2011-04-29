Янукович перетряс состава Комитета по подготовке Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ “Об изменениях в составе Комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”. Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Этим указом из состава комитета выведены Юрий БОГУЦКИЙ (во время ввода в комитет был советником Президента Украины - УНИАН), Геннадий ВАСИЛЬЕВ (был заместителем главы Администрации Президента Украины), Василий ГОРБАЛЬ (был председателем Львовской областной государственной администрации), Константин ЕФИМЕНКО (был министром транспорта и связи Украины), Зиновий МЫТНИК (был министром здравоохранения Украины), Василий ЦУШКО (был министром экономики Украины), Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (был председателем Киевской городской государственной администрации), Нестор ШУФРИЧ (был министром Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы) Владимир ЯЦУБА (был министром регионального развития и строительства Украины).

Вместо них в состав комитета введены министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА, министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВА.