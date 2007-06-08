ФК ”Шахтер” купил у ФК ”Харьков” 3/4 нападающего

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал пятилетний контракт с 19-летним нападающим ФК "Харьков" Александром ГЛАДКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», трансфер оценивается в 15 млн. грн. Контракт вступает в силу 18 июня 2007 года. При этом в клубе уточнили, что "Шахтер" приобрел 75% прав на футболиста, а остальные 25% оставил за собой "Харьков".

Свои первые матчи на профессиональном уровне А.ГЛАДКИЙ провел в сезоне 2003/04 за "Металлист", выступавший в то время в первой лиге. В высшей лиге дебютировал 25 июля 2004 года в матче "Ворскла-Нефтегаз" и "Металлист". Затем А.ГЛАДКИЙ перешел в харьковский "Арсенал", который позже получил название "Харьков".

В текущем чемпионате Украины по футболу А.ГЛАДКИЙ является одним из лучших бомбардиров, забил 11 голов.

Всего в высшей лиге А.ГЛАДКИЙ провел 60 матчей, забил 13 голов. Бронзовый призер юниорского чемпионата Европы U-19 в 2004 году в Швейцарии. В составе молодежной сборной Украины А.ГЛАДКИЙ дебютировал 7 сентября 2004 в выездном поединке со сборной Казахстана.