В Донецкой области создана база «проблемных фанатов»

В ГУ МВД в Донецкой области уже создана автоматизированная база «ФАН», в которую занесены данные на 1653 человека, нарушавших общественный порядок во время футбольных матчей или склонных к совершению правонарушений.

Как пишет газета «Сегодня», об этом на пресс-конференции «Обеспечение безопасности к Евро-2012» рассказал начальник управления общественной безопасности ГУ МВД в Донецкой области Андрей АНОСОВ.

По его словам, база «ФАН» создана с учетом европейского опыта и ситуации, наблюдающейся в Украине.

Также для обмена информацией с иностранными государствами по «проблемным болельщикам» создана единая интегрированная база МВД Украины, в которую уже занесены 40 жителей Донецка.