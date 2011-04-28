Моуринью предположил, что УЕФА в заговоре с Барселоной

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировало дисциплинарное расследование высказываний, сделанных главным тренером мадридского "Реала" Жозе Моуринью, сообщает Би-би-си.

На послематчевой пресс-конференции после поражения в первом полуфинальном матче от "Барселоны" Моуринью выступил с предположением, что УЕФА может находиться в заговоре с каталонским клубом.

Матч на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:0 в пользу "Барселоны". Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА также возбудила дела в отношении обеих клубов в связи с поведением игроков и болельщиков во время матча.

Ответный матч состоится 4 мая в Барселоне. Рассмотрение дел назначено на 6 мая.