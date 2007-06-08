Партнеры Шевченко сломали Кубок Англии

Игроки лондонского "Челси" во время празднования победы в финале Кубка Англии сломали серебряную вазу, которая вручается победителю турнира, пишет The Sun.

Команда Романа Абрамовича обыграла "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии со счетом 1:0 еще 19 мая, однако о том, что сломан почетный трофей, стало известно только в пятницу 8 июня.

Как оказалось, у кубка сломан серебряный наконечник. "Челси" подтвердил эту информацию. "Крышка кубка была сломана случайно во время празднований, посвященных победе в турнире", - сообщили в лондонском клубе.

В настоящее время кубок находится в Бирмингеме, где восстановлением трофея занимаются ювелиры из Футбольной ассоциации Англии. Напомним, что в нынешнем сезоне подобный инцидент произошел и в Кубке России. Футболисты "Локомотива", ставшие обладателями трофея, разбили хрустальную вазу и за свой счет отправили ее на завод в Гусь-Хрустальный, где кубок будет восстановлен.

Лента.ру