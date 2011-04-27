Калитвинцев согласился помогать Блохину

Новый наставник сборной Украины Олег Блохин сразу после назначения на должность предложил Юрию Калитвинцеву войти в свой тренерский штаб. Уже бывший исполняющий обязанности главного тренера украинской сборной взял неделю на размышления, но не стал дожидаться истечения срока и дал утвердительный ответ на предложение Блохина.

Таким образом, кроме Юрия Роменского, который будет отвечать за подготовку вратарей, и Семёна Альтмана, работавшего с Блохиным на чемпионате мира — 2006 в Германии, одним из главных помощников Блохина станет Калитвинцев. Ещё две вакансии будут согласованы Блохиным после консультаций со своим тренерским штабом.

Чемпионат.ру