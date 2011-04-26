Футболист покончил с собой после ссоры с женой

35-летний гонконгский футболист Чьон Сай Хо после ссоры с женой выбросился из окна своей квартиры на 36-м этаже. По сообщениям полиции, причиной ссоры стало то, что супруги не поделили деньги.

"У него было отличное видение поля. Он отлично читал игру. В перспективе он мог бы стать неплохим тренером. Его смерть это серьезная потеря для футбольного сообщества", - сказал Цань Вай-Чун, бывший тренер сборной Гонконга.

Сай Хо был одним из самых известных футболистов Гонконга. В 2003 году он был назван самым ценным игроком чемпионата Гонконга.

В свое время ему принадлежал мировой рекорд. В 1993 году в составе молодежной команды Гонконга Чьон Сай Хо забил один из самых быстрых голов в истории футбола, отличившись в игре на Кубок Портсмута против команды Великобритании уже на 2,8 секунде матча.

Чьон Сай Хо закончил выступления в 2008 году.

ТСН