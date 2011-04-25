Блохин определился с кандидатурами помощников

Новый наставник сборной Украины Олег Блохин уже определился с помощниками и в ближайшее время сформирует свой тренерский штаб.

Вполне вероятно, что в него войдёт и Юрий Калитвинцев, который до недавнего времени исполнял обязанности наставника сборной Украины. По словам самого Блохина, он уже сделал Калитвинцеву предложение и ожидает ответа от тренера через неделю. Если Калитвинцев всё же не согласится остаться в сборной, то его место займёт Андрей Баль.

По данным "Чемпионат.ру", также помогать Блохину в работе с украинской национальной командой будут хорошо знакомые специалисты — Юрий Роменский, в обязанности которого войдёт работа с вратарями, и Семён Альтман. Баль, Роменский и Альтман работали с Блохиным в 2006 году, когда сборная Украины играла на чемпионате мира в Германии. Олег Кузнецов, ранее помогавший Блохину и в сборной, и в ФК "Москва", продолжит тренировать одну из молодежных сборных Украины.