Чемпионат Украины по футболу вышел на финишную прямую

Календарь последних четырех туров

Завершился 26-й тур Чемпионата Украины по футболу Заря - Металлург Д 0:2 (Фернандеш 54 пен., 72) Севастополь - Ильичевец 1:0 (Скоба 60) Карпаты - Таврия 1:0 (Федецкий 40) Шахтер - Металлист 2:1 (Тейшейра 18, да Силва 87 - Девич 77) Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусев 88) Кривбасс - Днепр 0:3 (Шахов 3, Селезнев 20, 49) Металлург З - Ворскла 2:0 (Песков 9 авт., Годой 90) Волынь - Оболонь 1:0 (Стевич 54) *** Игры 27-го тура состоятся 29 апреля Таврия - Волынь 30 апреля Металлург Д - Арсенал Металлист - Карпаты Оболонь - Ильичевец Днепр - Металлург З 1 мая Кривбасс - Севастополь Ворскла - Заря Динамо - Шахтер *** Игры 28-го тура назначены на 6 мая Металлург З - Кривбасс Волынь - Металлист 7 мая Заря - Днепр Карпаты - Динамо Арсенал - Ворскла Шахтер - Металлург Д 8 мая Севастополь - Оболонь Ильичевец - Таврия *** Игры 29-го тура пройдут 14 мая Динамо - Волынь Таврия - Оболонь Металлург З - Севастополь Металлург Д - Карпаты Металлист - Ильичевец Днепр - Арсенал Кривбасс - Заря Ворскла - Шахтер Д *** В завершающем туре первенства 2010/11 встретятся 21 мая Оболонь - Металлист Ильичевец - Динамо Волынь - Металлург Д Карпаты - Ворскла Севастополь - Таврия Заря - Металлург З Шахтер - Днепр Арсенал - Кривбасс

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