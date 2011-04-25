Чемпионат Украины по футболу вышел на финишную прямую
Календарь последних четырех туров
Завершился 26-й тур Чемпионата Украины по футболу
Заря - Металлург Д 0:2 (Фернандеш 54 пен., 72)
Севастополь - Ильичевец 1:0 (Скоба 60)
Карпаты - Таврия 1:0 (Федецкий 40)
Шахтер - Металлист 2:1 (Тейшейра 18, да Силва 87 - Девич 77)
Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусев 88)
Кривбасс - Днепр 0:3 (Шахов 3, Селезнев 20, 49)
Металлург З - Ворскла 2:0 (Песков 9 авт., Годой 90)
Волынь - Оболонь 1:0 (Стевич 54)
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Игры 27-го тура состоятся29 апреля
Таврия - Волынь
30 апреляМеталлург Д - Арсенал
Металлист - Карпаты
Оболонь - Ильичевец
Днепр - Металлург З
1 мая
Кривбасс - Севастополь
Ворскла - Заря
Динамо - Шахтер
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Игры 28-го тура назначены на6 маяМеталлург З - Кривбасс
Волынь - Металлист
7 мая
Заря - Днепр
Карпаты - Динамо
Арсенал - Ворскла
Шахтер - Металлург Д
8 маяСевастополь - Оболонь
Ильичевец - Таврия
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Игры 29-го тура пройдут14 мая
Динамо - Волынь
Таврия - Оболонь
Металлург З - Севастополь
Металлург Д - Карпаты
Металлист - Ильичевец
Днепр - Арсенал
Кривбасс - Заря
Ворскла - Шахтер Д
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В завершающем туре первенства 2010/11 встретятся
21 маяОболонь - Металлист
Ильичевец - Динамо
Волынь - Металлург Д
Карпаты - Ворскла
Севастополь - Таврия
Заря - Металлург З
Шахтер - Днепр
Арсенал - Кривбасс