Чемпионат Украины по футболу вышел на финишную прямую

07:50, 25 апреля 2011
Спорт
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Календарь последних четырех туров

Завершился 26-й тур Чемпионата Украины по футболу

Заря - Металлург Д 0:2 (Фернандеш 54 пен., 72)

Севастополь - Ильичевец 1:0 (Скоба 60)

Карпаты - Таврия 1:0 (Федецкий 40)

Шахтер - Металлист 2:1 (Тейшейра 18, да Силва 87 - Девич 77)

Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусев 88)

Кривбасс - Днепр 0:3 (Шахов 3, Селезнев 20, 49)

Металлург З - Ворскла 2:0 (Песков 9 авт., Годой 90)

Волынь - Оболонь 1:0 (Стевич 54)

***

Игры 27-го тура состоятся

29 апреля

Таврия - Волынь

30 апреля

Металлург Д - Арсенал

Металлист - Карпаты

Оболонь - Ильичевец

Днепр - Металлург З

1 мая

Кривбасс - Севастополь

Ворскла - Заря

Динамо - Шахтер

***

Игры 28-го тура назначены на

6 мая

Металлург З - Кривбасс

Волынь - Металлист

7 мая

Заря - Днепр

Карпаты - Динамо

Арсенал - Ворскла

Шахтер - Металлург Д

8 мая

Севастополь - Оболонь

Ильичевец - Таврия

***

Игры 29-го тура пройдут

14 мая

Динамо - Волынь

Таврия - Оболонь

Металлург З - Севастополь

Металлург Д - Карпаты

Металлист - Ильичевец

Днепр - Арсенал

Кривбасс - Заря

Ворскла - Шахтер Д

***

В завершающем туре первенства 2010/11 встретятся

21 мая

Оболонь - Металлист

Ильичевец - Динамо

Волынь - Металлург Д

Карпаты - Ворскла

Севастополь - Таврия

Заря - Металлург З

Шахтер - Днепр 

Арсенал - Кривбасс

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