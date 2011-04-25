Еще один российский миллионер покупает футбольный клуб в Англии

Российский бизнесмен Владимир Антонов купит английский футбольный клуб "Портсмут", сообщает Sky Sports News со ссылкой на свои источники.

По данным Sky Sports, в течение недели Антонов отправится в Лондон, чтобы заключить сделку с нынешним владельцем клуба, гонконгским бизнесменом Балрамом Чаинраем. Чаинрай стал хозяином "Портсмута" в 2010 году после того, как предыдущий владелец, саудовский бизнесмен Али аль-Фарадж, не вернул ему долг в размере 17 миллионов фунтов, замечает Лента.ру.

Сумма нынешней сделки не называется, однако, по данным Sky Sports News, через два года Чаинрай вернет себе большую часть из своих 17 миллионов.

Владимир Антонов - совладелец "Конверс-групп". Ранее английские СМИ называли его несостоявшимся покупателем другого футбольного клуба, "Борнмута".