Болтон вырвал победу у Арсенала
21:59, 24 апреля 2011Спорт
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В тройке лидеров АПЛ наметилась ясность
Сегодня в английской Премьер-лиги был один матч
Болтон - Арсенал 2:1 (Старридж 37, Коэн 89 - ван Перси 48)
Теперь с 46-ю очками и игрой в запасе Болтон выглядит лучшим претендентом на вход в "семерку", чем замыкающий ее на сегодня Эвертон. А Арсенал, который последний раз проигрывал в 17-м туре МЮ, некстати отпустил "выздоровевший" Челси на три очка вперед.
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