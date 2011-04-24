Болтон вырвал победу у Арсенала

Сегодня в английской Премьер-лиги был один матч

Болтон - Арсенал 2:1 (Старридж 37, Коэн 89 - ван Перси 48)

Теперь с 46-ю очками и игрой в запасе Болтон выглядит лучшим претендентом на вход в "семерку", чем замыкающий ее на сегодня Эвертон. А Арсенал, который последний раз проигрывал в 17-м туре МЮ, некстати отпустил "выздоровевший" Челси на три очка вперед.