Месси побил рекорд, державшийся больше 50 лет

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым в истории испанского футбола игроком, которому удалось достичь отметки в 50 забитых мячей за сезон, сообщает РИА Новости со ссылкой на футбольное издание Marca.

Предыдущий рекорд результативности с 1960 (!) года принадлежал форварду мадридского "Реала" Ференцу Пушкашу - 49 голов. Месси перекрыл достижение венгра, отличившись в субботнем матче чемпионата Испании против "Осасуны" (2:0).

В текущем сезоне 23-летний аргентинец, признанный лучшим футболистом мира двух последних лет, записал на свой счет 31 гол в национальном чемпионате, семь - в Кубке Испании, три - в Суперкубке Испании и девять - в Лиге чемпионов. А впереди еще пять игр в Примере и решающие встречи в ЛЧ.