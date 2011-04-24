ПФК Севастополь вышел из "зоны смерти"

Завершился последний матч 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

ПФК Севастополь - Ильичевец 1:0 (Скоба 60)

Игра команд, находящихся внизу турнирной таблицы, может стать решающей, когда до конца первенства остается четыре тура. После сегодняшней победы Севастополь ушел со второй ступеньки с конца на четвертую (24 очка). В оставшихся турах ПФК два раза сыграет с конкурентами за право остаться: с Кривбассом и Металлургом З, а также предстоят игры с Оболонью и Таврией.

У Ильичевца (23 очка) среди будущих соперников - Динамо в последнем туре (возможно, уже не мотивированное на тот момент), а также Оболонь, Таврия и вполне мотивированный Металлист.

Кривбасс (23 очка) тоже дважды разыграет "дерби аутсайдеров" с Севастополем и Металлургом З; на последние туры ему выпадают Заря и Арсенал.

Если Металлург З (18 очков) в следующем туре пройдет Днепр, то потом игры с Кривбассом и Севастополем будут важными; итог первенства запорожцам "отполирует" Заря, кстати, ближайшая ко всей перечисленной четверке (27 очков).