Харьков получит из госбюджета деньги на стадион
Надо только переписать программу
На реконструкцию спортивного комплекса коммунального предприятия «Областной спортивный комплекс «Металлист» из государственного бюджета поступит 30,7 млн. грн.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Юрия САПРОНОВА.
Он подчеркнул, что общий объем финансирования на выполнение работ не изменился и составляет 762,63 млн. грн.
«На 2011 год перенесены прогнозные объемы, которые не были профинансированы в 2010 году: из государственного (30,7 млн. грн.), областного (23,06 млн. грн.) бюджетов и бюджета Харькова (15,7 млн. грн.)», - сказал Ю.САПРОНОВ.
По словам заместителя губернатора, деньги поступят после внесения на сессии облсовета изменений в областную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.