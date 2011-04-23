Харьков получит из госбюджета деньги на стадион

На реконструкцию спортивного комплекса коммунального предприятия «Областной спортивный комплекс «Металлист» из государственного бюджета поступит 30,7 млн. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Юрия САПРОНОВА.

Он подчеркнул, что общий объем финансирования на выполнение работ не изменился и составляет 762,63 млн. грн.

«На 2011 год перенесены прогнозные объемы, которые не были профинансированы в 2010 году: из государственного (30,7 млн. грн.), областного (23,06 млн. грн.) бюджетов и бюджета Харькова (15,7 млн. грн.)», - сказал Ю.САПРОНОВ.

По словам заместителя губернатора, деньги поступят после внесения на сессии облсовета изменений в областную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.