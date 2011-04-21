Янукович поздравил Блохина

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Олега БЛОХИНА с назначением на должность главного тренера сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Это - большая честь и большая ответственность. Вся страна возлагает на Вас большие надежды. Украина ждет от нового тренера успешной подготовки к выступлению украинской сборной на Евро-2012 », - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА.

Вместе с тем Президент отметил, что государство сделает все от него зависящее для обеспечения достойных условий подготовки украинской национальной команды к выступлениям в финальной части европейского футбольного первенства.

Как сообщал УНИАН, сегодня на очередном заседании исполком Федерации футбола Украины избрал О.БЛОХИНА главным тренером национальной сборной Украины по футболу.