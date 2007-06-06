Результаты отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2008 г.

Германии и Словакии позабавили болельщиков

Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г. Группа А Казахстан - Азербайджан - 1:1 (Балтиев 53 – Надыров 30) Финляндия - Бельгия – 2:0 (Йоханссон 27, Ерёменко 71) Армения - Польша - 1:0 (Мхитарян 66) Группа B Фарерские острова – Шотландия - 0:2 (Мэлони 31, О`Коннор 35) Литва - Италия – 0:2 (Кваклиарелла 31, 45) Франция - Грузия 1:0 (Насри 33) Группа C Норвегия - Венгрия 4:0 (Иверсен 22, Бротен 57, Карью 60, 78) Босния-Герцеговина - Мальта - 1:0 (Муслимович 6) Греция - Молдова - 2:1 (Харистеас 30, Либеропулос 90+5 - Фрунзе 80) Группа D Германия – Словакия - 2:1 (Дурица 10, автогол, Хитцльшпергер 43 – Метзельдер 20, автогол) Группа E Андорра - Израиль 0:2 (Тамуз 37, Колаутти 53) Хорватия - Россия - 0:0 Эстония – Англия – 0:3 (Коул 37, Крауч 54, Оуэн 62) Группа F Швеция - Исландия - 5:0 (Аллбек 11, 52, Свенссон 42, Мелльберг 45, Розенберг 50) Латвия - Дания - 0:2 (Роммедал 15, 17) Лихтенштейн - Испания 0:2 (Вилья 8, 14) Группа G Люксембург – Албания - 0:3 (Скела 25, Капллани 36, 72)) Болгария - Беларусь – 2:1 (Петров 10, Янков 40 - Василюк 5) Румыния – Словения - 2:0 (Муту 40, Контра 70)

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