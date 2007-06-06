Результаты отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2008 г.

23:45, 06 июня 2007
Спорт
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Германии и Словакии позабавили болельщиков

ЕВРО-2008Завершились матчи отборочного раунда Чемпионата Европы 2008 г.

Группа А

Казахстан - Азербайджан - 1:1 (Балтиев 53 – Надыров 30)

Финляндия - Бельгия – 2:0 (Йоханссон 27, Ерёменко 71)

Армения - Польша - 1:0 (Мхитарян 66)

Группа B

Фарерские острова – Шотландия - 0:2 (Мэлони 31, О`Коннор 35)

Литва - Италия – 0:2 (Кваклиарелла 31, 45)

Франция - Грузия 1:0 (Насри 33)

Группа C

Норвегия - Венгрия 4:0 (Иверсен 22, Бротен 57, Карью 60, 78)

Босния-Герцеговина - Мальта - 1:0 (Муслимович 6)

Греция - Молдова - 2:1 (Харистеас 30, Либеропулос 90+5 - Фрунзе 80)

Группа D

Германия – Словакия - 2:1 (Дурица 10, автогол, Хитцльшпергер 43 – Метзельдер 20, автогол)

Группа E

Андорра - Израиль 0:2 (Тамуз 37, Колаутти 53)

Хорватия - Россия - 0:0

Эстония – Англия – 0:3 (Коул 37, Крауч 54, Оуэн 62)

Группа F

Швеция - Исландия - 5:0 (Аллбек 11, 52, Свенссон 42, Мелльберг 45, Розенберг 50)

Латвия - Дания - 0:2 (Роммедал 15, 17)

Лихтенштейн - Испания 0:2 (Вилья 8, 14)

Группа G

Люксембург – Албания - 0:3 (Скела 25, Капллани 36, 72))

Болгария - Беларусь – 2:1 (Петров 10, Янков 40 - Василюк 5)

Румыния – Словения - 2:0 (Муту 40, Контра 70)

 

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