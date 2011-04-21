ФФУ сказала, где пройдет финал Кубка Украины по футболу

На заседании исполкома Федерации футбола Украины 21 апреля, кроме решения о назначении Олега БЛОХИНА главным тренером Национальной сборной, был рассмотрен также вопрос проведения финала Кубка Украины: решением ФФУ матч назначен на 25 мая 2011 года, и состоится он в Сумах на стадионе «Юбилейный».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Федерации футбола Сумщины.

Полуфиналы соревнования, в которых встретятся пары «Динамо» (Киев), - «Арсенал» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) - «Днепр» (Днепропетровск), пройдут 11 мая. Победители этих пар встретятся в финальной игре, и разыграют в Сумах Кубок Украины.