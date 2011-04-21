ФФУ назвал главного тренера национальной сборной Украины

Сегодня, 21 апреля, на очередном заседании исполкома ФФУ главным тренером национальной сборной Украины был избран Олег Блохин, пишет ZN.UA.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ФФУ Сергей Васильев.

Из 27 присутствовавших на заседании членов исполкома за О.Блохина проголосовали 19 человек.

Напомним, 30 марта, исполком ФФУ оставил Юрия исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Также президент национальной ассоциации ФФУ Григорий Суркис сообщил, что рассматриваются несколько кандидатур на пост наставника национальной команды. В их числе Ю.Калитвинцев, О.Блохин и П.Яковенко.

4 февраля президент премьер-лиги Виталий Данилов обратился к президенту Федерации футбола Украины Григорию Суркису с просьбой как можно скорее созвать исполком ФФУ и утвердить кандидатуру главного тренера сборной Украины.

Ранее приглашение на заседание исполкома ФФУ, на котором должен быть назначен главный тренер национальной сборной страны, получил Ю.Калитвинцев и С.Альтман.

Отметим, что именно О.Блохин добился наибольшего успеха с украинской национальной командой, добравшись с ней до 1/4 финала чемпионата мира в 2006 году.

Первый матч, под руководством Блохина, сборная Украины проведет с Узбекистаном 1 июня на киевском стадионе «Динамо». А уже 6-го — с Францией на «Донбасс Арене».