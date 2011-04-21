Футболисты «Реала» сломали Кубок Короля

Три года мадридский "Реал" ждал трофей. И вот, как только выиграв вожделенный титул, мадридцы его сломали. Это произошло во время празднования победы в Кубке Короля, сообщает ТСН.

Когда команда ехала по Мадриду, отмечая свою победу вместе с тысячами болельщиков, которые, несмотря на дождь, ночью собрались на улицах испанской столицы, защитник "Реала" Серхио Рамос выпустил трофей на асфальт - прямо под колеса клубного автобуса.

Хотя водитель автобуса успел быстро среагировать, однако Кубок Короля все же попал под колеса. Трофей и отломанные его части вернули в автобус, однако после инцидента приз больше не выставлялся на всеобщее обозрение.

Но Серхио Рамос уверенно заявил, что, несмотря на падение, Кубок "в порядке".

Напомним, что "Реал" впервые с 1993 года завоевал Кубок Испании, обыграв в финале своего принципиального соперника - "Барселону". Победу "сливочным" на 103-й минуте встречи принес точный удар головой Криштиану Роналду.