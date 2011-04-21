Бой Кличко с Адамеком состоится на стадионе во Вроцлаве

Бой Виталия КЛИЧКО с польским боксером Томашем АДАМЕКОМ состоится 10 сентября на стадионе во Вроцлаве.

Об этом сказал вчера представитель польского боксера Зигги РОЗАЛЬСЬКИЙ, сообщаются местные СМИ.

При этом место боя избрала команда В.КЛИЧКО.

Ранее возможным местом проведения боя называли также Национальный стадион в Варшаве, однако “на стадион в столице могли бы прийти намного меньше зрителей”, отмечает телеканал TVN24.

Как сообщал УНИАН, контракт о бое Т.АДАМЕКА с В.КЛИЧКО был подписан в январе этого года.

Ранее сообщалось, что польский боксер, скорее всего, будет бороться с младшим братом – Владимиром КЛИЧКО.

34-летний Т.АДАМЕК провел на профессиональном ринге 43 боя, 42 из которых выиграл, в том числе 27 - нокаутом. Один бой завершился вничью.