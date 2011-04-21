Реал победил Барселону в финале Кубка Испании

Футболисты мадридского "Реала" стали обладателями Кубка Испании. В финале они победили своего принципиального соперника - "Барселону", которая уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая "Реал" на восемь очков.

Единственный мяч в этой встречи ударом головой после подачи с фланга забил Роналду в середине экстра-тайма.

Шанс отыграться у "Барселоны" будет 27 апреля и 3 мая, когда команды Гвардиолы и Моуринью встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.