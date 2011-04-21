Реал победил Барселону в финале Кубка Испании
01:15, 21 апреля 2011Спорт
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Двух основных таймов не хватило
Футболисты мадридского "Реала" стали обладателями Кубка Испании. В финале они победили своего принципиального соперника - "Барселону", которая уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая "Реал" на восемь очков.
Единственный мяч в этой встречи ударом головой после подачи с фланга забил Роналду в середине экстра-тайма.
Шанс отыграться у "Барселоны" будет 27 апреля и 3 мая, когда команды Гвардиолы и Моуринью встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.
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