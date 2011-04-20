Воронин - в тройке наиболее высокооплачиваемых игроков России

Форвард московского "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин входит в тройку наиболее высокооплачиваемых игроков российской Премьер-лиги по рейтингу составленному Sports.ru совместно с деловым журналом "Финанс."

Годовая зарплата Воронина составляет 3 млн. евро. Больше всех в российском футболе среди игроков зарабатывает партнер Воронина по "Динамо" - Кевин Кураньи с зарплатой в 5.7 млн. евро.

На второй позиции Данни из "Зенита" - 3.4 млн. евро.

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