Абрамович поменял цвет формы Челси (фото)

Лондонский "Челси" будет проводить выездные матчи сезона-2007/08 в ярких футболках желто-зеленого ("кислотного") цвета. Инициатором смены цвета маек стал российский владелец клуба Роман Абрамович, которому нравится похожая выездная форма "Барселоны", пишет английское издание The Sun. Основным цветом футболок "Челси" останется синий.

Официальная презентация новой формы команды должна была состояться на следующей неделе, но несколько игроков "Челси" (Джон Терри, Михаэль Баллак, Дидье Дрогба, Джо Коул, Арьен Роббен и Эшли Коул), уже получивших новые футболки, успели попозировать в них для болельщиков. Фотографии были размещены на одном из сайтов фанатов клуба.

В минувшем сезоне "Челси" проводил выездные матчи в черных, белых или "родных" синих футболках. Новая форма будет впервые опробована 17 июля в первом матче турне по США. Отметим, что болельщики смогут приобрести "кислотные" футболки не раньше 28 июня, а их минимальная стоимость составит 30 фунтов стерлингов (около 60 долларов).

Лента.ру