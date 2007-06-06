Абрамович поменял цвет формы Челси (фото)
12:29, 06 июня 2007Спорт
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Игроки оденут "кислотные" футболки
|Фото с сайта chelsea.rivals.net
Официальная презентация новой формы команды должна была состояться на следующей неделе, но несколько игроков "Челси" (Джон Терри, Михаэль Баллак, Дидье Дрогба, Джо Коул, Арьен Роббен и Эшли Коул), уже получивших новые футболки, успели попозировать в них для болельщиков. Фотографии были размещены на одном из сайтов фанатов клуба.
В минувшем сезоне "Челси" проводил выездные матчи в черных, белых или "родных" синих футболках. Новая форма будет впервые опробована 17 июля в первом матче турне по США. Отметим, что болельщики смогут приобрести "кислотные" футболки не раньше 28 июня, а их минимальная стоимость составит 30 фунтов стерлингов (около 60 долларов).
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