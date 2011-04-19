Блохин назвал «идеальную схему» для чемпионата Украины

Легенда киевского "Динамо" и советского футбола Олег Блохин предложил идею относительно реформирования чемпионата Украины по футболу.

По его мнению, в Премьер-лиге должно быть 12 финансово-стабильных команд, которые бы играли в три-четыре круга, сообщает ТСН.

"Я играл в Австрии, знаю, что у них 12 команд. Потом первая восьмерка разыгрывает первые места, а та четверка, которая осталась, будет играть с четырьмя командами из низшей лиги. Такую систему я бы предложил в Украине", - сказал Блохин.

"Я вот смотрю, что много команд сегодня есть, а завтра нет, сегодня деньги есть, а завтра нет. Просто должно быть 12 финансово стабильных команд. А то там воды нет, там поля, там еще чего-то. Это я о Премьер-лиге говорю. А есть же низшие лиги. Вот такое мое предложение", - считает экс-тренер сборной.

Напомним, что сейчас в чемпионате Украины 16 команд и соревнования проходят в два круга.