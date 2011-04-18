ФК «Шахтер» перечислил 1 млн. дол. пострадавшим в Японии

Футбольный клуб «Шахтер» выделил 1 млн. долл. для ликвидации последствий землетрясения в Японии и помощи пострадавшим вследствие природного и техногенного бедствия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», средства будут перечислены на специальные счета для добровольных пожертвований, открытые Посольством Японии в Украине.

В пресс-службе заявили, что «Шахтеру» не надо объяснять, что такое командная игра, поэтому было принято решение поддержать людей, попавших в беду. Также в футбольном клубе убеждены, что “сегодня командная игра - это стратегия выживания человечества, поодиночке мы пропадем, вместе - одолеем любую беду”.

По словам президента ФК «Шахтер» Рината АХМЕТОВА, “события в Японии - это страшная трагедия, и масштабы ее огромны. Нам в Украине, пережившим Чернобыль, хорошо понятно, что чувствует сейчас Япония. Погибших, к большому сожалению, уже не вернуть, но помочь живым мы обязаны”.