В Ялте пройдет финал Чемпионата мира по хай-дайвингу

В Ялте в сентябре пройдет завершающий этап Чемпионата мира по хай-дайвингу (или клиф-дайвингу) Red Bull Cliff Diving World Series.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма АРК.

По информации первого заместителя министра курортов и туризма АРК Александра ЛИЕВА, соревнования пройдут на скалах вблизи «Ласточкиного гнезда».

«Это зрелище можно будет увидеть только с моря. Для этого будут зафрахтованы яхты», - добавил он.

***Хай-дайвинг (или клифф-дайвинг) - вид спорта, связанный с прыжками в воду с одновременным выполнением сложных акробатических трюков. С 1996 года соревнования проходят в разных странах мира. В 2011 году Чемпионат мира по хай-дайвингу стартовал 12 марта на острове Пасхи и продолжится в Мексике, Европе (Греция, Франция, Италия) и США. Завершающий этап чемпионата пройдет в Ялте 4 сентября.