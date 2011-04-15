Шовковский: у нас много игроков слишком высокого себе мнения

"Динамо" не заслуживало на выход в полуфинал Лиги Европы - отношение многих игроков к делу является непрофессиональным.

Об этом после игры заявил вратарь команды Александр Шовковский, пишет "Спорт-Экспресс в Украине".

"Если команда играет в большинстве полтора тайма, но не извлекает из этого пользу, значит, она не должна играть в полуфинале Лиги Европы", - резко отметил он.

"Что случилось? Это вопрос не ко мне. Думаю, каждый игрок должен объективно оценивать свою игру. Но для этого нужно быть открытым, а у нас, к сожалению, много игроков слишком высокого о себе мнения", - сознался вратарь.

"Хочется наговорить много всего, но профессиональная этика не позволяет. Надеюсь: кое-кто услышит меня и сделает определенные выводы. Знаете, такое сложилось впечатление, что многим нашим игрокам весь мир что-то должен", - продолжил Шовковский.

Он отметил, что если бы мог, пошел бы и сам в атаку, но, к сожалению, такой возможности не было.

"Человека можно научить лишь в том случае, если он хочет чему-то научиться, если он открыт для диалога. Когда же говоришь, а от тебя отворачиваются...", - грустно отметил Шовковский.

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