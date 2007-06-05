Виталий Кличко выйдет на ринг 1 сентября

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко, объявивший в январе этого года о возобновлении карьеры, выйдет на ринг 1 сентября. Соперником украинца, скорее всего, станет Джамиль Макклайн (США). Контракт на бой пока не подписан, но все формальности должны быть улажены на этой неделе, сообщает американский телеканал ESPN.

Кличко, Макклайн и официальные представители боксеров провели переговоры в Атлантик-Сити (США) во время боксерского шоу, главным событием которого стал бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO (Всемирная боксерская организация) между Шэнноном Бриггзом и Султаном Ибрагимовым. Советник украинца Шелли Финкель отметил, что им хотелось бы организовать поединок именно с Макклайном.

Виталий Кличко, которому 19 июля исполнится 36 лет, в последний раз выходил на ринг 11 декабря 2004 года, когда он защитил титул чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) в бою против Дэнни Уильямса. В 2005 году украинец должен был драться с Хасимом Рахманом, но этот матч несколько раз откладывался из-за различных травм Кличко. В ноябре 2005 года он серьезно повредил колено и объявил об окончании карьеры.

Что касается Макклайна, то он в своем последнем бою (20 января 2007 года) уступил Николаю Валуеву, получив травму колена в третьем раунде. Отметим, что в декабре 2002 года Макклайн встречался с Владимиром Кличко и проиграл младшему из братьев техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Я думаю, этот бой состоится, - сказал Макклайн по поводу возможного поединка с Виталием Кличко. - Я очень рад, что мне представилась такая возможность, особенно в связи с тем, как прошел мой последний бой. Сейчас мое колено в полном порядке, и я буду готов".

Лента.ру