Брага - Динамо: на кого ставят букмекеры

Португальская "Брага" является фаворитом ответного матча 1/4 финала Лиги Европы-2010/2011 против киевского "Динамо" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу португальской команды ставки принимаются как 2,30 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа украинцев оценивается коэффициентом 3,20 к 1. Ничейный результат - 3,20 к 1. Самый вероятный исход поединка, по мнению букмекеров, ничья со счетом 1:1 или минимальная победа "Браги".

Напомним, матч "Брага" - "Динамо" состоится сегодня в Португалии в 22:05 по киевскому времени, прямая трансляция на "ICTV" и "Спорт 1".

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