Результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов
23:35, 13 апреля 2011Спорт
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Реал и Шальке снова выиграли
Завершились сегодняшние ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов
Шальке-04 - Интер 2:1 (Рауль 44, Хеведес 80 - Мотта 49). Первый матч 5:2
Тоттенхэм - Реал 0:1 (Роналду 50). Первый матч 0:4
Напомним, что вчера полуфиналистами стали Барселона и Манчестер Юнайтед
Шахтер - Барселона 0:1 (Месси 43). Первый матч 1:5.
МЮ - Челси 2:1 (Эрнандес 43, Сунг 78 - Дрогба). Первый матч 1:0
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Матчи полуфинала пройдут 26/27 апреля и 3/4 мая.
Шальке-04 - МЮ
Реал - Барселона
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