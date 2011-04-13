Результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов

Реал и Шальке снова выиграли

Завершились сегодняшние ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов Шальке-04 - Интер 2:1 (Рауль 44, Хеведес 80 - Мотта 49). Первый матч 5:2 Тоттенхэм - Реал 0:1 (Роналду 50). Первый матч 0:4 Напомним, что вчера полуфиналистами стали Барселона и Манчестер Юнайтед Шахтер - Барселона 0:1 (Месси 43). Первый матч 1:5. МЮ - Челси 2:1 (Эрнандес 43, Сунг 78 - Дрогба). Первый матч 1:0 *** Матчи полуфинала пройдут 26/27 апреля и 3/4 мая. Шальке-04 - МЮ Реал - Барселона

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