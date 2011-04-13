Ахметов обещает работать 24 часа в сутки на победу «Шахтера» в ЛЧ

Президент ФК «Шахтер» (Донецк) Ринат АХМЕТОВ заверяет, что будет работать 24 часа в сутки ради будущей победы своей команды в Лиге чемпионов УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам вечером 12 апреля после завершения второго матча 1/4 Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной», который «горняки» проиграли со счетом 0:1.

Р.АХМЕТОВ отметил, что после матча зашел в раздевалку команды и поблагодарил футболистов. «Шахтер» дошел до 1/4 Лиги чемпионов, и мне кажется, что сегодня мы показали также неплохую игру: создали 5-6 голевых моментов», - сказал президент «Шахтера». При этом он подчеркнул, что «если команда создает моменты, значит, она их будет реализовывать». «На то, чтобы его создать, работают все. Я убежден, что мы идем правильной дорогой, и эта дорога приведет нас к победе в Лиге чемпионов», - сказал Р.АХМЕТОВ и заверил: «24 часа в сутки я буду работать на эту цель!».

По его словам, он понимает, что «это будет самая трудная дорога, с огромными препятствиями, сложностями».

«Эта цель не достигается за один год… Мы десять поединков провели в Лиге чемпионов. Когда будем играть по 10-12 матчей каждый год, команда приобретет опыт», - отметил президент «Шахтера».

Он акцентировал, что доверяет главному тренеру команды Мирче ЛУЧЕСКУ. «Этот тренер вместе со своими помощниками сделал очень хорошую работу для «Шахтера». Нас начали уважать в Европе, он продолжит работу, и вместе с ним мы будем бороться за этот трофей», - указал Р.АХМЕТОВ.

Отвечая на вопрос о возможных покупках новых игроков, он заметил, что «игроки, которые стоят 50 миллионов евро, сегодня не придут в наш чемпионат». «Поэтому мы должны увидеть того футболиста, который сейчас стоит 10-15, а завтра будет стоить 50 миллионов в нашем клубе», - предложил Р.АХМЕТОВ и добавил: «А если мы выйдем на рынок и предложим за того или иного исполнителя 50 миллионов евро, то клуб согласится, но игрок не придет. Клуб скажет: чем больше платят – тем лучше, а игрок скажет, что у него другие амбиции, он хочет играть в «Барселоне», «Реале», «Манчестер Юнайтед». При этом Р.АХМЕТОВ выразил надежду, что «придет время, и такие игроки поедут в нашу страну».

Президент «Шахтера» еще раз подчеркнул, что убежден: команда провела хороший евросезон, доставила радость болельщикам. «Может быть, сегодня немного и огорчили их. Прошу за это прощения, но я убежден, что мы исправимся в следующем сезоне и будем ставить перед собой амбициозные задачи, и шаг за шагом идти вперед к главной цели – победе в Лиге чемпионов», - заключил Р.АХМЕТОВ.

В свою очередь, главный тренер «Шахтера» М.ЛУЧЕСКУ поздравил «Барселону» с выходом в полуфинал и высказал надежду, что она победит и в финале турнира. «Тогда будет разумно объяснить наш вылет от «Барселоны», - сказал наставник «Шахтера».

Он прямо заявил, что «речь не шла о том, чтобы мы прошли дальше после этой игры». «Это нужно было сделать в Барселоне, но слишком много ошибок мы там допустили (матч в Барселоне «Шахтер» проиграл со счетом 1:5 - УНИАН). А сегодня нужно было сыграть таким образом, чтобы покинуть поле с поднятой головой», - признал М.ЛУЧЕСКУ.

Он отметил, что второй матч четвертьфинала получился зрелищным. «Несмотря на то, что у нас в составе было несколько новых игроков, мы все-таки заставили «Барселону» обороняться, создали такое количество голевых моментов, сколько не создают другие команды», - указал М.ЛУЧЕСКУ.

По его убеждению, единственное, чего не хватало «Шахтеру» в противостоянии с «Барселоной», так это наличия в составе донецкой команды форварда испанцев Лионеля МЕССИ. «Если бы он играл у нас, мы бы прошли «Барселону», - заявил М.ЛУЧЕСКУ.

Он уверен, что испанская команда «практически не имеет изъянов, с большими индивидуальностями, с хорошими игроками, которые знают, когда и что делать на футбольном поле».

Говоря о задачах команды после вылета из Лиги чемпионов, главный тренер «Шахтера» посетовал, что в команде очень много травмированных игроков и теперь «важно, чтобы футболисты сохранили в чемпионате ту мотивацию, которая у них была в игре с «Барселоной». «Чемпионат Украины не менее важен, чем даже 1/4 Лиги чемпионов, потому что статус чемпиона позволяет сразу же играть в групповом турнире Лиги чемпионов», – акцентировал М.ЛУЧЕСКУ.

По его убеждению, «Шахтеру» нужно сделать все возможное, чтобы в предстоящих матчах он вышел «на самый высокий уровень, потому что впереди нас ждут очень тяжелые игры».

«Думаю, что мы пройдем через сложный момент, который сейчас есть, и, самое главное, сумеем восстановить травмированных игроков», - заключил М. ЛУЧЕСКУ.