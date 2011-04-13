Ракицкий говорит, что Луческу «горняков» не ругал

Мирча Луческу адекватно отнесся к футболистам после второго поражения от "Барселоны".

Об этом пресс-службе клуба рассказал защитник Ярослав Ракицкий.

"В принципе, оба матча были одинаково сложными. Просто в первом мы пропустили пять голов ... Все нормально. Сегодня играли хорошо и мы, и они, просто мы не забили", - считает он.

"Могло ли быть по-другому? Не знаю. Может быть, Фортуна бы нам улыбнулась и мы бы реализовали те моменты, которые имели в первом тайме", - сказал он.

Ракицкий убежден, что в защите команда сыграла лучше, чем в Испании потому что играла дома.

"Опять не повезло в том плане, что не забили голы, а у "Барселоны" был один момент - и они его реализовали. Хвалил ли Луческу команду? Ну, не ругал, скажем так", - рассказал защитник.

"Сегодня сыграли достойно, но ... Это "Барселона". Могу сказать, что с ней можно играть, причем хорошо", - сказал он напоследок.

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