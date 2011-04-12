Ахметов верит, что Шахтер выиграет Лигу чемпионов
09:45, 12 апреля 2011Спорт
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Сегодня - игра с Барселоной
Донецкий "Шахтер" может выиграть Лигу чемпионов.
Об этом накануне четвертьфинального поединка с "Барселоной" заявил президент клуба Ринат Ахметов.
"Поражение 1:5 в первом матче очень сильно бьет по нашим амбициям, но все же 3-4 момента мы создали. Если и дальше играть в такой футбол, то результат непременно появится. Я верю, что мы выиграем Лигу Чемпионов. Завтра игра может сложиться по-разному. Мои футболисты сделают все чтобы победить, а вот с каким счетом покажет игра", - сказал Ахметов.
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