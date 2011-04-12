Результаты 32-го тура английской Премьер-лиги

В последнем матче 32-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Сити" со счетом 3:0.

Ливерпуль - Манчестер Сити 3:0 (Кэрролл 12, 34, Кёйт 32)

Два гола в игре на счету самого дорогого английского игрока: за переход Энди Кэрролла из Ньюкасла "Ливерпуль" заплатил 35 млн фунтов.

Напомним, что ранее сыграли:

Блэкпул - Арсенал 1:3 (Тэйлор-Флетчер 52 - Абу Дьяби 18, Эбуэ 21, ван Перси 76)

Астон Вилла - Ньюкасл 1:0 (Коллинз 23)

Тоттенхэм - Сток Сити 3:2 (Крауч 10, 34, Модрич 18 - Этерингтон 26, Джоунс 40)

Сандерленд - Вест Бромвич 2:3 (Шори 9, Бардсли 30 - Одемвинги 28, Мулумбу 53, Шарнер 71)

Блэкберн - Бирмингем 1:1 (Хойлетт 44 - Бойер 31)

Болтон - Вест Хэм 3:0 (Старридж 14, 52, Чун Юн Ли 19)

Челси - Уиган 1:0 (Малуда 66)

Вулверхэмптон - Эвертон 0:3 (Бекфорд 20, Нэвилл 38, Билялетдинов 44)

МЮ - Фулхэм 2:0 (Бербатов 11, Валенсия 32)

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Матчи 33-го тура состоятся

16 апреля

Эвертон (44) - Блэкберн (35)

Уиган (31) - Блэкпул (33)

Вест Бромвич (39) - Челси (58)

Бирмингем (35) - Сандерленд (38)

Вест Хэм (32) - Астон Вилла (37)

17 апреля Арсенал (62) - Ливерпуль (48)

19 апреля

Ньюкасл (39) - МЮ (69)

26 апреля Сток Сити (38) - Вулверхэмптон (32)

27 апреля

Фулхэм (38) - Болтон (43)

10 мая Манчестер Сити (56) - Тоттенхэм (53)

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20 апреля (пропущенные матчи 28-го тура) Челси - Бирмингем

Тоттенхэм - Арсенал

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Матчи 34-го тура состоятся

23 апреля

МЮ - Эвертон

Астон Вилла - Сток Сити

Блэкпул - Ньюкасл

Ливерпуль - Бирмингем

Сандерленд - Уиган

Тоттенхэм - Вест Бромвич

Вулверхэмптон - Фулхэм

Челси - Вест Хэм

24 апреля Болтон - Арсенал

25 апреля

Блэкберн - Манчестер Сити