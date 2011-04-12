Результаты 32-го тура английской Премьер-лиги
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити"
В последнем матче 32-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Сити" со счетом 3:0.
Ливерпуль - Манчестер Сити 3:0 (Кэрролл 12, 34, Кёйт 32)
Два гола в игре на счету самого дорогого английского игрока: за переход Энди Кэрролла из Ньюкасла "Ливерпуль" заплатил 35 млн фунтов.
Напомним, что ранее сыграли:
Блэкпул - Арсенал 1:3 (Тэйлор-Флетчер 52 - Абу Дьяби 18, Эбуэ 21, ван Перси 76)
Астон Вилла - Ньюкасл 1:0 (Коллинз 23)
Тоттенхэм - Сток Сити 3:2 (Крауч 10, 34, Модрич 18 - Этерингтон 26, Джоунс 40)
Сандерленд - Вест Бромвич 2:3 (Шори 9, Бардсли 30 - Одемвинги 28, Мулумбу 53, Шарнер 71)
Блэкберн - Бирмингем 1:1 (Хойлетт 44 - Бойер 31)
Болтон - Вест Хэм 3:0 (Старридж 14, 52, Чун Юн Ли 19)
Челси - Уиган 1:0 (Малуда 66)
Вулверхэмптон - Эвертон 0:3 (Бекфорд 20, Нэвилл 38, Билялетдинов 44)
МЮ - Фулхэм 2:0 (Бербатов 11, Валенсия 32)
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Матчи 33-го тура состоятся
16 апреля
Эвертон (44) - Блэкберн (35)
Уиган (31) - Блэкпул (33)
Вест Бромвич (39) - Челси (58)
Бирмингем (35) - Сандерленд (38)
Вест Хэм (32) - Астон Вилла (37)
17 апреляАрсенал (62) - Ливерпуль (48)
19 апреля
Ньюкасл (39) - МЮ (69)
26 апреляСток Сити (38) - Вулверхэмптон (32)
27 апреля
Фулхэм (38) - Болтон (43)
10 маяМанчестер Сити (56) - Тоттенхэм (53)
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20 апреля (пропущенные матчи 28-го тура)Челси - Бирмингем
Тоттенхэм - Арсенал
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Матчи 34-го тура состоятся
23 апреля
МЮ - Эвертон
Астон Вилла - Сток Сити
Блэкпул - Ньюкасл
Ливерпуль - Бирмингем
Сандерленд - Уиган
Тоттенхэм - Вест Бромвич
Вулверхэмптон - Фулхэм
Челси - Вест Хэм
24 апреляБолтон - Арсенал
25 апреля
Блэкберн - Манчестер Сити