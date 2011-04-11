Луческу надеется, что «Шахтер» завтра сыграет лучше, чем 6 апреля

Главный тренер ФК «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ считает, что завтра его команда сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против испанской «Барселоны» «с поднятой головой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал сегодня на предматчевой пресс-конференции на стадионе «Донбасс Арена».

«Естественно, шансов пройти дальше очень мало – это понятно всем (первый матч в Барселоне 6 апреля «Шахтер» проиграл со счетом 1:5 - УНИАН). Но выйти из такой ситуации с поднятой головой, конечно, хочется, и мы сделаем все возможное для этого», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Одновременно он с сожалением констатировал, что у него «нет мотивов быть всем довольным, поскольку здоровье некоторых ребят – не очень».

По словам М.ЛУЧЕСКУ, накануне матча есть проблема с правым центральным защитником, так как все три ведущих футболиста – ЧИГРИНСКИЙ, КУЧЕР и ЧИЖОВ - травмированы.

«Помимо этого, существует проблема с СРНОЙ – процентов на 80 могу сказать, что он играть завтра не будет (капитан команды Дарио СРНА травмировался в матче с «Оболонью» 10 апреля - УНИАН). Плюс РАЦ, имеющий три карточки, не готовится к матчу», - сказал наставник «Шахтера», добавив, что также под вопросом участие в завтрашнем матче нападающего Луиса АДРИАНО.

«В этих условиях нам придется играть фактически с новой обороной, благо, в товарищеских матчах мы наигрывали различные связки. Но мы играем с «Барселоной», и это все наверняка даст о себе знать», - отметил М.ЛУЧЕСКУ.

Несмотря на явные проблемы с составом, он подчеркнул, что «Шахтер» будет стараться выиграть ответный матч с испанцами. «Эта Лига чемпионов очень многое дала нам, и думаю, что этот опыт повлияет на наше развитие и на последующие участия в этом турнире», - акцентировал главный тренер «горняков», прибавив, что надеется на то, что все, кто выйдет на поле, «попытаются сделать все возможное и отдадут все силы против такой команды как «Барселона».

М.ЛУЧЕСКУ с сожалением вспомнил, что «Шахтер» был «не на должном уровне» в двух матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов – в Лондоне с «Арсеналом» и в Барселоне, когда проиграл оба матча с одинаковым счетом 1:5. «Это все подарки, несвойственные нам. Для нас это должно стать хорошим уроком, и такие ошибки мы больше не имеем право допускать», - строго заметил М.ЛУЧЕСКУ. При этом он подчеркнул, что «все так произошло потому, что в какой-то мере проявили боязнь, три гола фактически забили сами себе».

М.ЛУЧЕСКУ верит, что его команда помнит эти результаты, и у них есть желание «взять реванш, доказать, что это чистая случайность».

Он снова отметил сильные стороны «Барселоны», которая «каждые три дня в чемпионате Испании проводит такие же игры, как в Лиге чемпионов». «Игроки «Барселоны» знают, как провоцировать соперника на ошибки, и знают, как использовать это за счет индивидуального мастерства», - отметил достоинства соперника наставник «Шахтера».

В то же время он напомнил, что в первом матче с «Барселоной» в составе «Шахтера» участвовало шесть молодых игроков, а «в играх на таком уровне меньше играет роль индивидуальное мастерство, а больше – как футболист интегрируется в игру команды, выполняет установку».

«Это может прийти только со временем, как раз после матчей на таком высоком уровне», - заключил М.ЛУЧЕСКУ с надеждой, что завтра его команда «сыграет лучше, покажет достойный уровень».