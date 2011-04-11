Украинский всадник выступит в финале Кубка мира

8-10 апреля в Жашкове Черкасской области прошел второй этап серии международных соревнований по выездке VIAN tour со статусом CDI*** и общим призовым фондом 40 тыс. долларов.

Он стал продолжением удачного открытия международного конно-спортивного сезона в Украине, сообщили УНИАН организаторы турнира.

В соревнованиях приняли участие около 50 всадников из Украины, России, Беларуси и Нидерландов и 59 лошадей. Особый интерес турниру придавало то обстоятельство, что участники боролись за рейтинговые очки для получения лицензии на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

Почетным гостем турнира стал выдающийся голландский тренер Шеф ЯНССЕН, который вместе со своей супругой, многократной олимпийской чемпионкой Анки ван ГРЮНСВЕН с прошлого года тренирует украинских конников.

Подопечная Ш.ЯНССЕНА Инна ЛОГУТЕНКОВА на Доне Грегориусе выиграла Кюр Среднего приза (произвольную программу под музыку), опередив другого украинца – Сергея ПУЗЬКО на Страдивариусе. Но в другом виде программы – Кюре Большого приза – С.ПУЗЬКО, выступая на Комплименте, одержал уверенную победу.

Эта победа особенно важна для молодого всадника, потому что ему предстоит в конце апреля выступить в Лейпциге в финале Кубка мира, отмечают организаторы турнира. С.ПУЗЬКО стал первым украинским мастером выездки, которому удалось такое достижение. Он также имеет большие шансы стать первым украинцем – участником олимпийского турнира по выездке: для завоевания лицензии в Лондон ему осталось успешно выступить на двух турнирах серии VIAN tour, которые пройдут в Жашкове в июне.

С.ПУЗЬКО также станет учеником Ш.ЯНССЕНА и А. ван ГРЮНСВЕН. Перед финалом Кубка мира он будет две недели готовиться у них в Голландии.