Руслан Савлохов и женская сборная - чемпион Европы (фото)

Украинская сборная по вольной борьбе вернулась домой с восемью наградами Чемпионата Европы, проходившем в Дортмунде. Как сообщал УНИАН, женская команда, в частности получила 6 медалей (три «золота», два «серебра» и одну «бронзу»), а мужская - две «бронзы».

Фото Александра Синицы / УНИАН