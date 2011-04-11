Руслан Савлохов и женская сборная - чемпион Европы (фото)

08:03, 11 апреля 2011
Спорт
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У команды три «золота», два «серебра» и «бронза»)

Главный тренер сборной Украины по вольной борьбе Руслан Савлохов

Украинская сборная по вольной борьбе вернулась домой с восемью наградами Чемпионата Европы, проходившем в Дортмунде. Как сообщал УНИАН, женская команда, в частности получила 6 медалей (три «золота», два «серебра» и одну «бронзу»), а мужская - две «бронзы».

Чемпионы Европы по вольной борьбе Юлия Остапчук, Юлия Благиня, главный тренер женской сборной Украины Владимир Евонов, чемпион Европы Екатерина Бурмистрова, серебряные призеры чемпионата Алина Махиня и Христина Дарануца, бронзовый призер Анна Василенко

Чемпион Европы Юлия Остапчук (категория до 63 кг)

Чемпион Европы Екатерина Бурмистрова (категория до 72 кг)

Серебряный призер Чемпионата Европы Алина Махиня (категория до 67 кг)

Бронзовый призер Чемпионата Европы Анна Василенко (категория до 59 кг)

Серебряный призер Чемпионата Европы Кристина Дарануца (категория до 48 кг)

Чемпион Европы Юлия Благиня (категория до 51 кг)

Фото Александра Синицы / УНИАН

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