Руслан Савлохов и женская сборная - чемпион Европы (фото)
08:03, 11 апреля 2011
Спорт
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У команды три «золота», два «серебра» и «бронза»)
|Главный тренер сборной Украины по вольной борьбе Руслан Савлохов
Украинская сборная по вольной борьбе вернулась домой с восемью наградами Чемпионата Европы, проходившем в Дортмунде. Как сообщал УНИАН, женская команда, в частности получила 6 медалей (три «золота», два «серебра» и одну «бронзу»), а мужская - две «бронзы».
|Чемпионы Европы по вольной борьбе Юлия Остапчук, Юлия Благиня, главный тренер женской сборной Украины Владимир Евонов, чемпион Европы Екатерина Бурмистрова, серебряные призеры чемпионата Алина Махиня и Христина Дарануца, бронзовый призер Анна Василенко
|Чемпион Европы Юлия Остапчук (категория до 63 кг)
|Чемпион Европы Екатерина Бурмистрова (категория до 72 кг)
|Серебряный призер Чемпионата Европы Алина Махиня (категория до 67 кг)
|Бронзовый призер Чемпионата Европы Анна Василенко (категория до 59 кг)
|Серебряный призер Чемпионата Европы Кристина Дарануца (категория до 48 кг)
|Чемпион Европы Юлия Благиня (категория до 51 кг)
Фото Александра Синицы / УНИАН
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