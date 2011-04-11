Результаты 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо ухитрилось отдать очки в Запорожье

Сегодняшними играми завершился 24-й тур Чемпионата Украины по футболу Металлург З - Динамо 1:1 (Цуриков 45 - Шевченко 46) Карпаты - Ильичевец 3:1 (Худобяк 28, Ткачук 84, Голодюк 90+4 - Ярошенко 7) Кривбасс - Металлург Д 1:0 (Воронков 12) Напомним, что ранее сыграли Севастополь - Волынь 4:1 (Жабокрицкий 41, Левандовски 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Пищур 33 пен.) Днепр - Ворскла 2:0 (Селезнев 9, 51) Шахтер - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86). Арсенал - Таврия 1:2 (Мазилу 4 - Причиненко 34, 42) Заря - Металлист 0:2 (Девич 68, Вильягра 74) *** Матчи 25-го тура состоятся 15 апреля Оболонь (30) - Карпаты (42) 16 апреля Ильичевец (22) - Волынь (29) Ворскла (28) - Кривбасс (23) Металлист (47) - Арсенал (31) 17 апреля Таврия (32) - Шахтер (61) Днепр (43) - Севастополь (20) Металлург Д (29) - Металлург З (12) 18 апреля Динамо (50) - Заря (27)

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