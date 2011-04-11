Результаты 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

07:49, 11 апреля 2011
Спорт
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Динамо ухитрилось отдать очки в Запорожье

Сегодняшними играми завершился 24-й тур Чемпионата Украины по футболу

Металлург З - Динамо 1:1 (Цуриков 45 - Шевченко 46)

Карпаты - Ильичевец 3:1 (Худобяк 28, Ткачук 84, Голодюк 90+4 - Ярошенко 7)

Кривбасс - Металлург Д 1:0 (Воронков 12)

Напомним, что ранее сыграли

Севастополь - Волынь 4:1 (Жабокрицкий 41, Левандовски 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Пищур 33 пен.)

Днепр - Ворскла 2:0 (Селезнев 9, 51)

Шахтер - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86).

Арсенал - Таврия 1:2 (Мазилу 4 - Причиненко 34, 42)

Заря -  Металлист 0:2 (Девич 68, Вильягра 74)

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Матчи 25-го тура состоятся

15 апреля

Оболонь (30) - Карпаты (42)

16 апреля

Ильичевец (22) - Волынь (29)

Ворскла (28) - Кривбасс (23)

Металлист (47) - Арсенал (31)

17 апреля

Таврия (32) - Шахтер (61)

Днепр (43) - Севастополь (20)

Металлург Д (29) - Металлург З (12)

18 апреля

Динамо (50) - Заря (27)

 

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