Результаты 24-го тура Чемпионата Украины по футболу
Динамо ухитрилось отдать очки в Запорожье
Сегодняшними играми завершился 24-й тур Чемпионата Украины по футболу
Металлург З - Динамо 1:1 (Цуриков 45 - Шевченко 46)
Карпаты - Ильичевец 3:1 (Худобяк 28, Ткачук 84, Голодюк 90+4 - Ярошенко 7)
Кривбасс - Металлург Д 1:0 (Воронков 12)
Напомним, что ранее сыграли
Севастополь - Волынь 4:1 (Жабокрицкий 41, Левандовски 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Пищур 33 пен.)
Днепр - Ворскла 2:0 (Селезнев 9, 51)
Шахтер - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86).
Арсенал - Таврия 1:2 (Мазилу 4 - Причиненко 34, 42)
Заря - Металлист 0:2 (Девич 68, Вильягра 74)
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Матчи 25-го тура состоятся
15 апреля
Оболонь (30) - Карпаты (42)
16 апреляИльичевец (22) - Волынь (29)
Ворскла (28) - Кривбасс (23)
Металлист (47) - Арсенал (31)
17 апреля
Таврия (32) - Шахтер (61)
Днепр (43) - Севастополь (20)
Металлург Д (29) - Металлург З (12)
18 апреляДинамо (50) - Заря (27)