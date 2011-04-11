100 лет назад состоялся первый велопереход через Карпаты

28-29 мая в городе Яремче Ивано-Франковской области состоится велосипедный фестиваль “Велодень в Карпатах”, посвященный 100-летию со времени основания велотуризма.

Как сообщили УНИАН в Яремчанском горисполкоме, в рамках фестиваля состоится ряд событий, направленных на популяризацию велоспорта и велотуризма, в частности, велосипедная ярмарка, соревнования в дисциплине “даунхил”, выставка рисунков на велосипедную тематику воспитанников детской творческой школы, а также выставка в городском историческом музее, посвященная истории развития велосипедного движения.

На главной улице Яремче состоятся многочисленные велосипедные соревнования и конкурсы для детей и взрослых, которые завершатся праздничным концертом и награждением победителей на отрытой сцене.

Кроме того, на фестивале будет представлен уникальный деревянный велосипед, которых в Украине сохранилось всего два. Этот велосипед изготовил в начале ХХ века житель Яремче Иван Бойко. После его смерти велосипед был передан в областной музей, благодаря чему он сохранился до наших времен в идеальном рабочем состоянии.

Организаторами “Велодня в Карпатах” является проект “ВелоКраїна”, Центр социальных и деловых инициатив, Карпатский национальный природный парк. Фестиваль будет проводиться при поддержке исполкома городского совета г. Яремче.

Справка УНИАН. Как известно из исторических архивов, ровно сто лет назад - летом 1911 года - состоялся первый задокументированный велосипедный переезд через Карпаты - австрийский энтузиаст велосипедного туризма совершил путешествие из Делятина до Рахова (Закарпатье), пересекши один из самых высоких в Карпатах перевалов - Яблунецкий.