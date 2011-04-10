Турнир по тайскому боксу пройдет как Кубок Президента Украины

В Луганске планируют провести Международный турнир по тайскому боксу на Кубок Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в облгосадминистрации сообщил директор Ассоциации профессиональных видов единоборств Луганской области Сергей ТРОФИМОВ.

По его словам, соревнования планируется провести 12 мая текущего года. С.ТРОФИМОВ подчеркнул, что к участию в турнире будут приглашены лучшие спортсмены со многих стран мира.

Он отметил, что международный турнир по тайскому боксу неслучайно планируют провести в Луганске. Впервые в истории тайского бокса сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете на аматорском чемпионате мира по тайскому боксу муай-тай. Луганские спортсмены составили основу команды: из 20-ти спортсменов сборной страны 6 спортсменов – из Луганской области.

«Воспитанники наших клубов показали высокие результаты», – отметил С. ТРОФИМОВ.

Справка УНИАН. Ассоциация профессиональных видов единоборств Луганской области была создана в 1999 году. Она развивает такие направления единоборств как тайский бокс, бокс, традиционное каратэ-до, кикбоксинг, у-шу, рукопашный бой.