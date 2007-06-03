Янукович: у нас ещё есть надежда
12:42, 03 июня 2007Спорт
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Ситуация с футболом лучше, чем с сельским хозяйством
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что специалисты сборной Украины по футболу должны сделать выводы после вчерашнего матча с Францией.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня журналистам в Одесской области после ознакомления с состоянием посевов, пострадавших от засухи.
«Ребята играли неплохо, несколько ошибок и всё. Но у нас есть надежда – еще будет матч в Киеве с Францией и другими странами. Трагедии никакой нет, нужно делать выводы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщалось, в матче с Францией сборная Украины по футболу проиграла со счетом 2:0.
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