Янукович: у нас ещё есть надежда

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что специалисты сборной Украины по футболу должны сделать выводы после вчерашнего матча с Францией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня журналистам в Одесской области после ознакомления с состоянием посевов, пострадавших от засухи.

«Ребята играли неплохо, несколько ошибок и всё. Но у нас есть надежда – еще будет матч в Киеве с Францией и другими странами. Трагедии никакой нет, нужно делать выводы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщалось, в матче с Францией сборная Украины по футболу проиграла со счетом 2:0.