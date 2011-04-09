Результаты матчей 32-го тура английской Премьер-лиги

Челси и МЮ берут по три очка

Завершились сегодняшние матчи 32-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм - Сток Сити 3:2 (Крауч 10, 34, Модрич 18 - Этерингтон 26, Джоунс 40) Сандерленд - Вест Бромвич 2:3 (Шори 9, Бардсли 30 - Одемвинги 28, Мулумбу 53, Шарнер 71) Блэкберн - Бирмингем 1:1 (Хойлетт 44 - Бойер 31) Болтон - Вест Хэм 3:0 (Старридж 14, 52, Чун Юн Ли 19) Челси - Уиган 1:0 (Малуда 66) Вулверхэмптон - Эвертон 0:3 (Бекфорд 20, Нэвилл 38, Билялетдинов 44) МЮ - Фулхэм 2:0 (Бербатов 11, Валенсия 32) ...завтра тур продолжат Блэкпул (33) - Арсенал (59) Астон Вилла (34) - Ньюкасл (39) ...и завершат 11 апреля Ливерпуль (45) - Манчестер Сити (56)

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