Результаты матчей 32-го тура английской Премьер-лиги

23:22, 09 апреля 2011
Спорт
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Челси и МЮ берут по три очка

Завершились сегодняшние матчи 32-го тура английской Премьер-лиги

Тоттенхэм - Сток Сити 3:2 (Крауч 10, 34, Модрич 18 - Этерингтон 26, Джоунс 40)

Сандерленд - Вест Бромвич 2:3 (Шори 9, Бардсли 30 - Одемвинги 28, Мулумбу 53, Шарнер 71)

Блэкберн - Бирмингем 1:1 (Хойлетт 44 - Бойер 31)

Болтон - Вест Хэм 3:0 (Старридж 14, 52, Чун Юн Ли 19)

Челси - Уиган 1:0 (Малуда 66)

Вулверхэмптон - Эвертон 0:3 (Бекфорд 20, Нэвилл 38, Билялетдинов 44)

МЮ - Фулхэм 2:0 (Бербатов 11, Валенсия 32)

...завтра тур продолжат

Блэкпул (33) - Арсенал (59)

Астон Вилла (34) - Ньюкасл (39)

...и завершат 11 апреля

Ливерпуль (45) - Манчестер Сити (56)

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