Результаты матчей 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние игры 24-го тура Чемпионата Украины по футболу

Севастополь - Волынь 4:1 (Жабокрицкий 41, Левандовски 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Пищур 33 пен.)

Днепр - Ворскла 2:0 (Селезнев 9, 51)

Шахтер - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86). Заметим, что в первом круге матч этих команд в Киеве принес тот же результат. Теперь из трех поражений Шахтера в первенстве Украины - два от Оболони.

Арсенал - Таврия 1:2 (Мазилу 4 - Причиненко 34, 42)

Напомним, что вчера сыграли:

Заря - Металлист 0:2 (Девич 68, Вильягра 74)

...а завтра тур завершат Металлург З (11) - Динамо (49)

Карпаты (39) - Ильичевец (22)

Кривбасс (20) - Металлург Д (29)