Результаты матчей 24-го тура Чемпионата Украины по футболу
22:04, 09 апреля 2011Спорт
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Оболонь снова выиграла у Шахтера
Завершились сегодняшние игры 24-го тура Чемпионата Украины по футболу
Севастополь - Волынь 4:1 (Жабокрицкий 41, Левандовски 56 пен., 87 пен., Бесарт 71 - Пищур 33 пен.)
Днепр - Ворскла 2:0 (Селезнев 9, 51)
Шахтер - Оболонь 0:1 (Кучеренко 86). Заметим, что в первом круге матч этих команд в Киеве принес тот же результат. Теперь из трех поражений Шахтера в первенстве Украины - два от Оболони.
Арсенал - Таврия 1:2 (Мазилу 4 - Причиненко 34, 42)
Напомним, что вчера сыграли:
Заря - Металлист 0:2 (Девич 68, Вильягра 74)
...а завтра тур завершатМеталлург З (11) - Динамо (49)
Карпаты (39) - Ильичевец (22)
Кривбасс (20) - Металлург Д (29)
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