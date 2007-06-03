Султан Ибрагимов - чемпион мира по боксу

Российский боксер Султан Ибрагимов победил боксера из США Шэннона Бриггса и стал новым чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе. Поединок состоялся в субботу в американском Атлантик-Сити.

Ибрагимов победил судейским решением после 12 раундов боя, все три арбитра поставили очки в пользу россиянина - 119-109, 117-111, 115-113. Гораздо более лёгкий и низкий в росте Ибрагимов “набивал” пассивного Бриггса весь поединок. В 10-м раунде Бриггс оказался на полу, но нокдауна не было зафиксировано, так как он упал не после удара.

За проигранный поединок экс-чемпион мира получил гонорар в размере 1,8 миллиона долларов США, россиянин - втрое меньше. Для 35-летнего Бриггса это поражение стало пятым в карьере при 48 победах (42 - нокаутом) и одной ничьей, а 32-летний Султан Ибрагимов выиграл 21-й поединок, из них 17 - досрочно, при одном ничейном.

После выигрыша Ибрагимова все чемпионские пояса в тяжелом весе распределились между боксерами с постсоветского пространства: титулы WBC и WBO завоевали россияне Олег Маскаев и Султан Ибрагимов, IBF - украинец Владимир Кличко, а WBA - Руслан Чагаев из Узбекистана.

Лента.ру