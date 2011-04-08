Отбор волонтеров на Евро-2012 начнется уже через 2 месяца

Активисты молодежного движения Украины и Польши обсудили подготовку волонтеров к Евро-2012 в рамках программы Корпорации «Украинско-польский центр академических обменов» совместно с Государственной службой молодежи и спорта Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, круглый стол при участии представителей из более 20 украинских молодежных организаций и делегации польских студентов – будущих политологов и журналистов – прошел сегодня в Государственной службе молодежи и спорта Украины.

“Мы с нашими коллегами из Корпорации «Украинско-польский центр академических обменов» почти год работаем вместе над проектом предоставления украинской молодежи возможности получить образование в Европе, подготовки волонтеров к Евро-2012 (с июня 2010 года), – отметил глава Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН. – За это время около 100 украинских студентов получили возможность учиться в вузах Польши, в частности, в Опольском университете. Отзывы, насколько мне известно, – самые лучшие. Наша молодежь, будущие волонтеры, сегодня учатся в Ополе, по специальности «гуманитарная логистика», где они получают комплексные знания по психологии, социальной работе, медицине и др. Учатся тому, что составляет основу для успешной работы волонтера”.

В свою очередь председатель Корпорации «Украинско-польский центр академических обменов» Алексей МОСКАЛЕНКО отметил, что в апреле начался ряд экскурсий для всех украинцев, желающих учиться в Польше. Одна группа уже побывала в Варшаве, Лодзи, Хожуве, Катовице, Ополе и познакомились с условиями учебы и проживания в тамошних университетах. Также Украинско-польский центр академических обменов готовит проведение летних курсов для украинской молодежи при вузах в Польше.

“Волонтеры – это лицо государства. Ведь с ними в первую очередь будут общаться иностранные гости. Подготовка таких волонтеров нуждается в тщательном подходе. И кроме знания языков и образования, молодым нужен опыт общения с иностранными делегациями. В качестве одного из элементов такой подготовки будущих волонтеров мы рассматриваем визит в Киев польской делегации молодежи, которую сейчас принимают наши студенты и молодежные организации. Молодежные обмены – это важный элемент подготовки будущих волонтеров”, – отметил А.МОСКАЛЕНКО.

По словам координатора Всеукраинского центра волонтеров-2012 Николая ВОРОБЬЕВА, на Евро-2012 Украине требуется более 13 тыс. волонтеров. А самый большой волонтерский проект в стране был в 2006 году в рамках празднования 750-летия со дня основания Львова. В нем приняли участие 700 волонтеров.

“Главной проблемой подготовки волонтеров в Украине является отсутствие элементарного информирования молодежи. Даже в молодежных организациях принимающих городов люди не знают о проекте, – отметил Н.ВОРОБЬЕВ. – Отбор волонтеров УЕФА начинается уже через 2 месяца, летом этого года. Но фактически об этом никто не знает”.

Кроме вопроса подготовки волонтеров, участники круглого стола также обсудили перспективы молодежного и студенческого движения в Украине, Польше и Европе в целом, проблемы привлечения молодежи к здоровому образу жизни и спорту и проблемы трудоустройства.

Сегодня партнерами программы Корпорации «Украинско-польский центр академических обменов», кроме Опольского университета, является Высшая школа управления и администрации, Опольский политехнический Университет, Шленский университет, Высшая банковская школа, Высшая школа имени Б.Янского, Государственная медицинская высшая профессиональная школа и др.