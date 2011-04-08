Болельщики получат дополнительный шанс купить билеты на Евро-2012

Болельщики, которые не успели заказать билеты на матчи Евро-2012, получат дополнительный шанс получить тикеты по квоте своих национальных ассоциаций. Для украинцев продажу пропусков будет вскоре осуществлять Федерация футбола Украины.

«Относительно квоты и процедуры распродажи сегодня еще идут переговоры между ФФУ и УЕФА. По их завершении будет понятна формула, по которой будут распространяться пропуски», – заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор турнира Маркиян Лубкивский.

Еще одним шансом на получение билетов остаются многочисленные акции от официальных спонсоров УЕФА, которые массово стартуют в ближайшие месяцы.

По результатам марта – месяца, во время которого происходил заказ билетов через официальный сайт УЕФА, было получено свыше 12 млн. заявок на билеты. 88% заказов поступило от граждан Украины и Польши. Поэтому УЕФА, который делал акцент на том, чтобы матчи чемпионата смотрели преимущественно граждане принимающих стран, доволен результатами «билетной» кампании, заметил директор Местного оргкомитета.

В целом в свободную продажу было выделено около 500 тысяч пропусков на стадионы (41% от общего количества – 1,4 млн.), которые рассчитаны на болельщиков всего мира. Лотереи, по итогам которых будут определены везунчики, владельцы билетов, состоятся 19-22 апреля этого года. Тогда счастливые владельцы получат электронное сообщение, что они стали владельцами. По аналогичному принципу проводилась лотерея на последнем чемпионате в Австрии и Швейцарии. В то же время, как отметил Лубкивский, на Евро-2012 заявок получено на 17% больше, чем на ЧЕ-2008.

Информационный центр «Украина-2012»