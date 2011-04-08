Шевченко: Как я мог услышать свисток?

Нападающий «Динамо» Андрей Шевченко прокомментировал свое удаление во вчерашнем матче против «Браги»:

«Как я мог услышать свисток? Это был игровой момент! И вратарь тоже реагировал на мяч – ни он, ни я свистка не слышали».

- Вы огорчены – оставили команду вдесятером, не будете играть в Браге. Что сейчас у вас на душе?

- У меня на душе, что из-за таких моментов все так и складывается. Свою первую желтую карточку я получил в игровом моменте. Была борьба, я сыграл, вроде бы, не грубо, точно так же, как соперник. А затем была вторая желтая карточка.

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