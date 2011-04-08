Суперфан «Динамо» дал пинка судье (видео)
11:05, 08 апреля 2011Спорт
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Самый ярый болельщик киевского «Динамо» отличился не самым лучшим образом.
Вчера, после матча киевской команды с «Брагой», Сергей Заборовский, известный как суперфан Парамон, не смог сдержать обиды на судью, который во втором тайме удалил с поля Андрея Шевченко, и наградил голландского рефери… пинком под зад.
Видео инцидента сегодня было обнародовано в Интернете.
Отметим, что красная карточка Шевы – первая в карьере футболиста.
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