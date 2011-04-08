Суперфан «Динамо» дал пинка судье (видео)

Самый ярый болельщик киевского «Динамо» отличился не самым лучшим образом.

Вчера, после матча киевской команды с «Брагой», Сергей Заборовский, известный как суперфан Парамон, не смог сдержать обиды на судью, который во втором тайме удалил с поля Андрея Шевченко, и наградил голландского рефери… пинком под зад.

Видео инцидента сегодня было обнародовано в Интернете.

Отметим, что красная карточка Шевы – первая в карьере футболиста.