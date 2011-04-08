Семин: ничего страшного не произошло

В четверг в первом матче 1/4 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло на своем поле вничью с португальской "Брагой" - 1:1. Наставник "бело-синих", Юрий Семин так прокомментировал поединок:

"Очень сложным был матч. На мой взгляд, в первые 35 минут мы играли в очень хороший футбол, создали много моментов. Но пропустили достаточно нелепый гол. Однако и после этого имели много шансов, но, к сожалению, не использовали их. Конечно, большую роль сыграло удаление Шевченко. После этого мы уже были вынуждены сохранять ничейный счет.

Тем не менее, считаю, что ничего страшного не произошло. На данный момент ситуация нормальная. Будем готовиться к ответному матчу".