Динамо - Брага: на кого ставят букмекеры

Киевское "Динамо" является фаворитом первого матча 1/4 финала Лиги Европы-2010/2011 против португальской "Браги" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу украинской команды ставки принимаются как 1,61 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа португальцев оценивается коэффициентом 6,00 к 1. Ничейный результат - 3,60 к 1. Самый вероятный исход поединка, по мнению букмекеров, минимальная победа "Динамо".

Напомним, матч "Динамо" - "Брага" состоится сегодня в Киеве в 22:05, прямая трансляция на "ICTV" и "Спорт 1".

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